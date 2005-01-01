Победителем торговой войны США и Китая назвали Россию

Торговый конфликт между Китаем и США положительно отразился на российском сельском хозяйстве, так как покинутый американскими производителями китайский рынок сои занимают фермеры российского Дальнего Востока, пишет Wall Street Journal.

Издание пишет о предприятии «Партизан» из села Раздольное в Амурской области, который собрал крупнейший за всю свою 90-летнюю историю урожай, купил новую технику и выплатил сотрудникам рекордные премии. Эта компания выращивает соевые бобы и продает на китайский рынок, который находится в паре десятков километров от нее, передает RT текст статьи WSJ.

Отмечается, что в результате торговой войны с Китаем США почти прекратили экспорт сои в Китай, который является главным в мире потребителем этой культуры. Занять часть потерянного США рынка поспешили российские фермеры, пишет обозреватель WSJ.

Общий торговый обмен между Москвой и Пекином в прошлом году вырос более чем на 27%, достигнув 100 млрд долларов, пишет издание. Растет в том числе экспорт российской сельхозпродукции, в том числе соевых бобов. Объем экспорта этой продуккции увеличился за последние четыре года больше чем в десять раз – до почти 1 млн тонн.

После того, как Россия стала больше торговать с Китаем, такие предприятия, как «Партизан» смогли переориентироваться на китайский рынок. Благодаря доходам «Партизана» с продажи сои в Раздольном сделали ремонт в сельской школе и восстановили поликлинику и стадион.

В то же время автор сомневается в том, что России удастся нарастить производство сои до того уровня, когда она сможет удовлетворять значимую часть китайского спроса, так как российский экспорт покрывает только около 1% китайского рынка. Объем его оценивается в 90 млн тонн ежегодно. Амурские чиновники обещают в течение нескольких лет увеличить урожаи сои в два раза до 2 млн тонн, но климат вряд ли позволят России стать «ведущей державой на соевом рынке», считает автор.

Преимуществом российских фермеров он называет низкие транспортные расходы, так как Благовещенск находится всего в десяти минутах на автобусе от центра Хейхе, 2-миллионного китайского города.

В феврале СМИ также заявили, что администрация президента США Дональда Трампа непреднамеренно создала ценовое преимущество на американском рынке для пойманного в России минтая, который используют в виде рыбных палочек и имитации крабового мяса. Причиной также была названа торговая война с Китаем.