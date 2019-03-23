Медведчук указал на роль «технических кандидатов» в предстоящих выборах на Украине

Глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что проходящая предвыборная кампания на Украине является самой фальсифицированной в истории государства.

«Настолько грязной, настолько жестокой, настолько масштабной по фальсификациям, по подкупам избирательной кампании - таких выборов еще не было. Например, есть 39 кандидатов, из которых даже на Украине вряд ли назовут больше 10-12 человек», – сказал Медведчук, выступая на канале ТВЦ, передает РИА «Новости».

По его словам, эти люди – «технические кандидаты», которые являются залогом успеха фальсификации выборов.

«Все эти кандидаты имеют представителей в окружных участковых избирательных комиссиях», – пояснил политик.

Он добавил, что такие кандидаты являются главным ресурсом для того, чтобы не подсчитывать результаты голосования, а «создавать и искусственно моделировать результаты в протоколах комиссий».

«Больше всего технических кандидатов у действующего президента (Петра) Порошенко. Я уверен, что они есть у Юлии Владимировны Тимошенко. Уверен, что они есть еще у нескольких кандидатов», – пояснил Медведчук.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. Действующий лидер страны Петр Порошенко за две недели до выборов оказался лидером антирейтинга, а кандидату в президенты Владимиру Зеленскому предрекли победу во втором туре при любом раскладе.