Медведев поручил подготовить список ответственных за срыв сроков ФАИП

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить список замминистров, ответственных за срыв сроков исполнения федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП).

Как сообщает официальный сайт кабмина, об этом Медведев распорядился по итогам рассмотрения вопроса об исполнении ФАИП за 2018 год на прошедшем в четверг заседании правительства.

«Минэкономразвития России до 29 марта 2019 года представить в правительство Российской Федерации список заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти – государственных заказчиков соответствующих строек и объектов, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу, курирующих вопросы строительства соответствующих объектов и не обеспечивших их своевременный ввод в эксплуатацию, для принятия решения о применении к ним мер ответственности», – говорится в сообщении.

Также глава кабмина отвел одну неделю на то, чтобы ответственные руководители органов власти отчитались о причинах задержек при строительстве объектов, включенных в ФАИП. «Руководителям федеральных органов исполнительной власти – государственных заказчиков строек и объектов, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу, до 29 марта 2019 года представить председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву доклады о причинах необеспечения ввода в эксплуатацию в установленные сроки объектов капитального строительства с указанием сроков, в которые эти объекты будут введены в эксплуатацию», – говорится в документе.

Премьер также потребовал от них «принять исчерпывающие меры по обеспечению своевременного ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства федеральной адресной инвестиционной программы».

Минэкономразвития России также предстоит до 15 мая 2019 года представить в правительство предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты кабмина, предусматривающие возможность переноса остатков не использованных по состоянию на конец отчетного финансового года бюджетных ассигнований, выделенных на финансирование строек и объектов, включенных в ФАИП, по решению премьера актом правительства РФ. Совместно с Минфином России и с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти МЭР необходимо будет до 15 мая 2019 года представить в правительство предложения о внесении изменений в законодательство, предусматривающих упрощение процедур формирования и реализации ФАИП.

ФАИП регулирует вопросы осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности РФ, на приобретение объектов недвижимого имущества в госсобственность, а также предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства или на приобретение объектов недвижимого имущества в госсобственность.

Кроме тог, Медведев дал поручение главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину принять меры по обеспечению эффективности реализации федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие космодромов на период 2017-2025 годов».

Программой предусмотрено создание в России полнофункциональной наземной космической инфраструктуры для обеспечения пусков всех типов отечественных и перспективных ракет-носителей и запусков космических аппаратов в интересах социально-экономического развития, научных исследований, обеспечения обороны и безопасности государства, реализации международных и коммерческих проектов.

В рамках ФЦП, в частности, планируется создать научно- технический задел для перспективных космических комплексов и систем, в том числе провести работы по проектированию объектов наземной космической инфраструктуры создаваемых космических ракетных комплексов среднего и сверхтяжелого классов, пилотируемого транспортного корабля нового поколения, технического комплекса подготовки космических аппаратов на основе транспортно-энергетических модулей, создать на космодроме Восточный космический ракетный комплекс тяжелого класса для выведения автоматических космических аппаратов, в том числе двойного назначения, реконструировать эксплуатируемые и создать новые технические комплексы и объекты инфраструктуры космодрома Плесецк, построить объекты жилищного фонда с соответствующей социальной и коммунальной инфраструктурой в городах Циолковском (Амурская область) и Мирном (Архангельская область).