В криминальную хронику за два дня попали трое краснодарских судей

Сотрудники ФСБ зафиксировали факт незаконного получения денежных средств судьей Советского районного суда Краснодара, сообщил источник в оперативных службах региона; до этого стало известно о правонарушениях еще двух краснодарских судей.

Источник сообщил, что в отношении судьи Советского районного суда Краснодара Дмитрия Цыкалова сотрудниками ФСБ были проведены «мероприятия (...) по передаче денег за так называемые страховые дела», передает РИА «Новости».

Накануне «Коммерсант» со ссылкой на информированный источник сообщил о фиксации факта получения взятки Цыкаловым. По данным издания, некий посредник, работающий в области страховых услуг, предложил передать судье незаконное вознаграждение, на что тот якобы согласился.

Также в пятницу стало известно о предъявлении следствием бывшему председателю Щербиновского районного суда Краснодарского края обвинения в покушении на мошенничество с использованием служебного положения и получении взятки в крупном размере.

Уголовное дело в отношении председателя кубанского суда было возбуждено главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным после получения согласия на это квалификационной коллегии судей Краснодарского края.

В четверг сообщалось об удовлетворении квалификационной коллегией представления председателя СКР на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Анапского районного суда Владимира Стародубцева по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере»).

До этого широкий общественный резонанс приобрел скандал вокруг судьи Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова, который якобы причастен к серьезному ДТП. Позже стало известно, что судью отправили в отставку.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в Краснодарском крае самые скандальные судьи.