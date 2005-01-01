Екатерина Варнава внесена в черный список Украины

Украинское министерство культуры внесло телеведущую и участницу российского комедийного шоу Comedy Woman Екатерину Варнаву в список лиц, «представляющих угрозу национальной безопасности».

Согласно опубликованной на сайте ведомства информации, Варнава попала в список 21 марта, передает РИА «Новости».

Ранее СБУ запретила телеведущей въезд на территорию Украины на пять лет.

В настоящее время в черном списке министерства находится большое количество российских артистов. Этот список постоянно расширяется. В него также попадают иностранцы, которых подозревают в пророссийских взглядах.

15 марта украинские депутаты обратились к главе СБУ с просьбой запретить въезд на территорию Украины итальянскому исполнителю Тото Кутуньо из-за «пророссийских позиций».