Отпущенного из-за отсутствия переводчика предполагаемого педофила снова задержали

В Волгограде задержали уроженца Азербайджана Хайала Мамедова, обвиняемого в изнасиловании 13-летней школьницы; ранее он был отпущен из СИЗО из-за допущенных процессуальных нарушений, в частности, на стадии вынесения меры пресечения ему не предоставили переводчика.

Мамедов был задержан в рамках дополнительного эпизода. Какое именно правонарушение он совершил, не сообщается, передает NovostiVolgograda.ru.

Следователи Городищенского межрайонного следственного отдела СУ СК собираются заявить ходатайство о повторном аресте Мамедова.

Ожидается, что в пятницу, 22 марта, обвиняемому вновь изберут меру пресечения, но уже с соблюдением необходимых формальностей.

Ранее в отношении Мамедова было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), Городищенский районный суд арестовал его на два месяца, передает «Ридус».

Однако обвиняемый обратился в Волгоградский областной суд с апелляционной жалобой, в которой указал на то, что в суде ему не предоставили переводчика с азербайджанского. После Волгоградский областной суд снял постановление об аресте.