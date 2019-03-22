Владелец внесенного США в список нарушителей танкера опроверг контакты с КНДР

Судовладелец внесенного США в список нарушителей по КНДР танкера «Витязь» – российская компания «Алиса» – опроверг контакты с Северной Кореей.

«Наши суда, в том числе «Витязь», уже давно не ходили в заграничные рейсы. Никогда в истории мы с судами Северной Кореи не работали. И танкер «Витязь» никогда в КНДР не заходил», – сказал РИА «Новости» представитель компании «Алиса».

В четверг США внесли российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкций по Северной Корее. В Вашингтоне утверждают, что эти суда якобы перегружали в море нефть на северокорейские суда, чтобы избежать санкций по экспорту топлива КНДР.

Впрочем, попадание в список еще не означает введения него санкций. В то же время представитель компании «Алиса» отметил, что если перевозчик зарекомендовал себя на рынке, то угроза введения санкций на него не повлияет.