США назвали нарушившие санкции российские суда

США внесли российские научно-исследовательские суда «Тантал» и «Викинг» в список нарушивших санкции по КНДР, сообщили в американском Минфине.

Суда якобы участвовали в перегрузке нефти на корабли КНДР, чтобы обойти санкции по экспорту «черного золота» в Северную Корею, передает РИА «Новости».

Сообщается, что «Тантал» и «Викинг» попали в обновленный список нарушителей санкций, насчитывающий 67 названий. При этом отмечается, что попадание в список не гарантирует обязательное введение санкций против судов.

Осенью прошлого года в южнокорейском порте Пусан было задержано судно «Севастополь» российской компании «Гудзон», которая входит в санкционный список США. Компанию подозревают в торговле нефтью с КНДР.