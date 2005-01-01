Нафтогаз отреагировал на решение суда в Англии по Газпрому

НАК «Нафтогаз Украины» прокомментировал решение Высокого суда Англии и Уэльса приостановить разбирательство по спору с Газпромом.

В сообщении на сайте украинской компании говорится, что исполнение решения Стокгольмского арбитража будет возможно после вердикта Апелляционного суда округа Свеа (Швеция) «при условии выполнения Газпромом определенных действий».

В том числе названы дополнительные обязательства относительно несокрытия и невывода активов из юрисдикций Англии и Нидерландов, а также предоставление денежного обеспечения в качестве гарантии выполнения требований суда.

В Нафтогазе заявили, что если Газпром будет уклоняться от выполнения решения Английского коммерческого суда, «к нему будут применены санкции в виде штрафов или привлечения к уголовной ответственности директоров или иных должностных лиц Газпрома».

«В свою очередь, Нафтогаз сможет беспрепятственно продолжить выполнение решения Стокгольмского арбитража на территории Англии и Уэльса», – говорится в сообщении.

Напомним, в четверг стало известно, что Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между Газпромом и Нафтогазом.