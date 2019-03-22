Черчесов рассказал о реакции тренеров сборной России на проигрыш бельгийцам

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как тренерский штаб отреагировал на результат национальной команды в матче против команды Бельгии на отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

«Мы видели интересный матч, игра понравилась болельщикам. Что-то нам удалось, что-то нет», – приводит его слова ТАСС.

Черчесов подчеркнул, что в этот раз проигрыш не был «разносом». «Футболисты знают, что они проиграли, теперь нам предстоит выправлять ситуацию», – сказал он, отметив, что тренерский штаб не стал ругать футболистов.

«Что касается того, будем ли кого-то вызывать дополнительно на матч со сборной Казахстана, то, скорее всего, не будем», – добавил Черчесов.

Сборная России уступила в гостях команде Бельгии со счетом 1:3.

Следующий матч сборная России проведет 24 марта против команды Казахстана на выезде.