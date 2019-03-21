Киллер в Москве не смог застрелить жертву из-за заклинившего пистолета

На севере Москвы 20-летний молодой человек пытался застрелить жертву из сигнального пистолета, но не сумел сделать прицельный выстрел, так как в патроннике оружия заклинило снаряд, сообщает Следственный комитет столицы.

Подозреваемый был нанят для убийства незнакомого ему мужчины, говорится на сайте ведомства.

Перед тем, как пистолет заклинило, злоумышленник выстрелил в жертву два раза, но сумел повредить лишь манжет куртки. После неудачи молодой человек попытался скрыться, однако был задержан потерпевшим.

Сообщается, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

На прошлой неделе в подмосковных Мытищах два киллера из пистолетов расстреляли мужчину, которого поджидали у подъезда.

Ранее сообщалось, что в Москве полицейские предотвратили заказное убийство экс-замминистра ЖКХ Подмосковья Евгения Харитонова.