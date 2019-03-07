Предотвращено заказное убийство бывшего замминистра ЖКХ Подмосковья

В Москве полицейские предотвратили заказное убийство экс-замминистра ЖКХ Подмосковья Евгения Харитонова, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Бизнесмен Харитонов пришел в полицию и заявил, что на него готовит покушение безработная москвичка Елена Дудурова. Правоохранители решили провести оперативный эксперимент. Они встретились с этой женщиной в одном из кафе на Раушской набережной под видом киллеров. Им она передала вознаграждение в 50 тыс. рублей за ликвидацию Харитонова», – рассказал собеседник ТАСС.

Он пояснил, что после передачи денег Дудурову задержали, в отношении нее возбудили уголовное дело по ст. 105 УК «Убийство». Полицейские занимаются выяснением мотивов задержанной.

Харитонов трудился в правительстве Московской области в 2000-е годы, в 2015 году его обвинили в причастности к убийству бывшего депутата Липецкого госсовета Михаила Пахомова. Харитонова приговорили к семи годам лишения свободы, на свободу он вышел досрочно.