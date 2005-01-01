Погулявший в трусах по Третьяковке мужчина прокомментировал свой перформанс

Устроивший перформанс в трусах в Третьяковской галерее молодой человек по имени Артем, ранее фигурировавший в СМИ под псевдонимом Том Ва, рассказал о произошедшем.

Артем в разговоре с изданием Metro в ответ на вопрос об успешности перформанса пояснил, что акционисты не мыслят такими категориями. «Это же акционизм», – сказал он.

Артем также не рекомендовал повторять его поступок.

«Лучше повторяйте это где-нибудь в домашних условиях. Акционизм – суровая штука, нужно быть к ней готовым», – сказал молодой человек.

«Невозможно чего-то ждать – ты не думаешь, а просто делаешь», – так ответил Артем на вопрос о том, ожидал ли он, что ему будут мешать.

«Хочу передать всем молодым художникам, всем тем, кто занимается творчеством, креативной деятельностью, большой привет. Сил вам, черпайте вдохновение, занимайтесь творчеством, не сдавайтесь. Хотим сказать, что современные художники есть, и они супер», – заключил акционист.

В среду по нескольким залам Третьяковской галереи прошелся мужчина в нижнем белье. В музее произошедшее назвали несанкционированным перфомансом, допустив, что его устроили «современные художники».

Позднее одна из участниц акции Евгения Ромодина рассказала в подробностях о проведенном перформансе.