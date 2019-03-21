Рогозин объяснил причины подачи заявления о клевете

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, почему подал в правоохранительные органы заявление о клевете и защите чести и достоинства госкорпорации.

«Дело не во мне, естественно. Поскольку я назначен президентом возглавлять такую крупную отрасль, очень важную, которая всегда на виду, я не могу на это как-то спокойно реагировать и утираться. Я счел необходимым для защиты достоинства и репутации отрасли, конечно, с этим фактом бороться. Мы их, конечно, накажем», – передает слова Рогозина РИА «Новости».

Он также отметил, что в Роскосмосе внимательно относятся к критике в свой адрес и проводят после нее «работу над ошибками».

«А когда просто грязь льется и факты совершенно вопиющие указываются, за это надо нести ответственность», – добавил глава госкорпорации, призвав «делать свою работу максимально профессионально».

Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по статье о клевете после заявления Рогозина.