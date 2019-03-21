Ученики под Тверью самостоятельно выгнали из школы пьяного дебошира

В одну из школ Вышнего Волочка в Тверской области ворвался мужчина и устроил драку с учениками и учителем истории.

Ранее в соцсетях появилось видео инцидента. На записи видно, что молодой человек, находящийся в неадекватном состоянии, заходит в учебное заведение и начинает потасовку, за детей вступается учитель истории. В ходе драки дебошир нанес несколько ударов педагогу. После стршеклассники все-таки смогли удержать его и выпроводить из школы. Охраны в учебном учреждении не было, сообщает портал Tverigrad.ru.

Позже сотрудники учебного заведения сообщили, что молодой человек, устроивший драку, ранее окончил эту школу.

В УМВД России по Тверской области начали проверку по данному случаю.

Ранее в Москве госпитализировали пятиклассника после избиения в школе.