Жители Саратова напали на не пропустившего скорую водителя

В Саратове водитель, заблокировавший проезд машине скорой помощи с больным ребенком, подрался с прохожими.

«Дорогу скорой, которая везла в больницу ребенка, перегородила легковая машина. Люди, находившиеся в этом автомобиле, вступили в потасовку с другими гражданами. После того, как в инцидент вмешался сотрудник скорой помощи, неотложке удалось проехать, ребенка благополучно доставили в больницу», – передает сообщение пресс-службы ГУ МВД «Российская газета».

Как сообщили в областном министерстве здравоохранения, инцидент произошел в среду на улице Тархова в Саратове.

Позже видео драки было опубликовано в соцсети. По сведениям очевидцев, трое прохожих пытались убедить водителя освободить проезд, а после его отказа началась потасовка.

Полиция начала проверку данного случая.

Напомним, в декабре 2018 года в Петербурге сотрудник ДПС не пропустил скорую.