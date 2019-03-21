Подозреваемый в двойном убийстве на кладбище задержан

В Челябинске задержан 33-летний местный житель, подозреваемый в убийстве двух мужчин на Успенском кладбище, сообщили в региональном СК.

Мужчина в ходе конфликта произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия, что стало причиной смерти потерпевших, говорится на сайте СК.

«В ходе неотложно проведенных следователями СК совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ и ГУ МВД по Челябинской области следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать 33-летнего местного жителя», – говорится в сообщении.

По статье об умышленном убийстве двух человек (ч. 2 ст. 105 УК РФ) возбуждено уголовное дело. Стрелку грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

В настоящий момент, подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду на кладбище в Челябинске были найдены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями.