Фигуристы Тарасова и Морозов установили мировой рекорд

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов установили мировой рекорд по сумме баллов за короткую и произвольную программы на чемпионате мира в Японии.

В четверг Тарасова и Морозов, выступая в японской Сайтаме, получили за прокат произвольной программы 147,26 балла, по сумме двух программ их результат составил 228,47 балла, передает ТАСС.

Видео выступления приводит Первый канал.

В среду спортсмены также обновили мировой рекорд в короткой программе – 81,21 балла.

Прежнее достижения принадлежало французским спортсменам Ванессе Джеймс и Моргану Сипре – 225,66 балла.

Тарасова и Морозов заняли второе место; победила китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун (234,84).

Российская пара Натальи Забияко и Александра Энберта стала третьей (217.98).

Ранее стало известно, что фигуристка Алина Загитова после короткой программы заняла первое место в турнирной таблице чемпионата мира по фигурному катанию, проходящего в Японии.