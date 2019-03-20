Беглов распорядился систематизировать проблемы Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с жителями Невского района поручил главам районов описать и систематизировать проблемные вопросы во всех сферах жизни подведомственных им территорий.

«Дал поручение всем главам районов сделать инвентаризацию проблем: от самых маленьких до самых больших. Проблематика должна быть ясна абсолютно во все сферах», – сказал Беглов, передает ТАСС.

Градоначальник отметил, что в Невском районе таких проблем накопилось немало. В частности, к ним относятся проблемы транспортной доступности, вопросы теплоснабжения, износа зданий, экологической безопасности, отсутствие достаточного количества мест для стоянок транспорта. Также, отметил Беглов, к нему поступают жалобы на отсутствие освещения в дворовых и парковых зонах, плохую уборку мусора.

В ходе рабочей поездки в Невский район к Беглову подошли местные жительницы и пожаловались на плохую уборку внутридворовой территории. Беглов впоследствии отметил, что недавно завел страницу в соцсети «ВКонтакте» для прямого общения с жителями, чтобы даже самые маленькие вопросы находили отклик. Всего, признался Беглов, ему через соцсеть поступило порядка 9 тыс. обращений и все заданные вопросы взяты на контроль.

«Сколько бы я ни ездил по городу, ни заглядывал в каждый парк, все равно не смогу все охватить. Нужна активность жителей. От вас очень многое зависит. Не надо проблемы скрывать, надо говорить о них и составлять план действий», – сказал жителям Невского района Беглов.

Особой критике врио губернатора подверг ситуацию с обеспечением города соцобъектами. «К сожалению, у нас жилищное строительство почти на 78% опережает социальную инфраструктуру в целом по городу, а в новых развивающихся районах и больше. До 2024 года, чтобы ликвидировать это отставание, только на садики, школы и поликлиники необходимо найти 205 млрд рублей. Это непростая задача для всего города», – отметил он.

Результатом инспекции врио губернатора строительства детского сада по улице Дмитрия Устинова в Невском районе стало обещание подрядчика ЗАО «Трест» ввести объект в эксплуатацию до конца 2019 года.

«Третий подрядчик на этом детском садике. Первый подрядчик был приезжим, москвичи натворили «безобразия» и уехали, потом вторые, третьи. Постарайтесь как для своих детей, чтобы качественно было. Самое позднее – до конца этого года надо открыть. Деньги есть, разрешительная документация есть, все есть. Работайте в две-три смены, но сдайте», – сказал Беглов.

По словам главы администрации Невского района Петербурга Алексея Гальчука, в 164 образовательных учреждениях района сегодня учатся более 70 тыс. детей, однако задача обеспечения детей местами в детских садах по-прежнему стоит остро.

«В 2018 году с учетом оптимизации сети детских садов и открытия нового детского сада было создано 1078 новых дополнительных мест. В этом году планируется открытие четырех детских садов на 600 мест», – пояснил Гальчук.