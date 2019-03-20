Коммунальщики сообщили о скором отключении от воды более 3 млн жителей Донбасса

Коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса» сообщает об угрозе отключения электроснабжения важнейших объектов водообеспечения Донецкого региона, что может повлечь отключение воды более чем у 3 млн жителей.

«Подразделения Компании – Региональное управление по эксплуатации канала, региональные производственные управления: Славянское, Покровское, Мариупольское, Часовоярское получили уведомление об отключении электроэнергии от ГПВД «Укринтерэнерго» и ЧАО «ДТЭК ПЭС – Энергоуголь» с 1 апреля 2019 года», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте предприятия.

Отмечается, что под угрозой отключения находятся фильтровальные и насосные станции канала Северский Донец-Донбасс. Этот канал является единственным источником водоснабжения региона, говорится в релизе.

В результате без водоснабжения могут остаться 3 млн 265 тыс. человек, указывается в сообщении.

«Критическая ситуация с поставками электроэнергии сложилась по причине отказа энергоснабжающих предприятий в заключении договоров с КП «Компания «Вода Донбасса» из-за имеющейся задолженности в размере 1 млрд гривен (более 2,3 млрд рублей – прим. ВЗГЛЯД)», – отмечается в релизе.

Также предприятие сообщило, что основными причинами тяжелого финансового положения стали отсутствие механизма по возмещению расходов на электроэнергию по переброске воды в маловодные регионы, убыточные тарифы, низкий уровень оплаты населением и предприятиями услуг.

«Нельзя допустить прекращения подачи воды – основной составляющей жизнеобеспечения населенных пунктов. Это грозит тяжелыми экономическими и социальными последствиями», – заключили в предприятии.