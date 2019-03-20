В России резко выросло число жертв авиакатастроф

В России в 2018 году число погибших по сравнению с 2017-м выросло в 2,5 раза, до 128 человек, указывается в материалах Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

В материалах сообщается о 42 авиапроисшествиях, в том числе 22 катастрофах. Погибли 128 человек, передает РИА «Новости».

Уточняется, что в 2017 году произошло 39 авиапроисшествий, 20 катастроф, 51 человек погиб.

Напомним, ранее в феврале в Подмосковье упал легкомоторный самолет, погибли два человека.

Кроме того, Росавиация запретила полеты Boeing 737 Max в воздушном пространстве России после авиакатастрофы в Эфиопии, которая унесла жизни троих россиян.