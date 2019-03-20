Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Турции

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки были зафиксированы в 6.34 по времени UTC (9.34 мск), передает РИА «Новости».

Эпицентр располагался в 16 километрах к югу от города Аджипаям и 32 километрах к западу от города Тефенни. Очаг залегал на глубине 27 километров.

Данные о возможных жертвах и разрушениях не поступали.

Ранее землетрясение произошло на границе Казахстана и Узбекистана.