Столье заявила, что не знает слова «нищеброды»

Бывшая супруга экс-депутата Госдумы Виталия Южилина Илона Столье заявила, что не писала пост о «быдле» и «нищебродах» и отметила, что подаст в суд на СМИ, которые приписали ей эти слова.

«Это полностью, на 100% фальшивая новость. Я не знаю, каким образом она попала в соцсети, так как на протяжении многих месяцев я не хожу в рестораны и на данный момент не нахожусь в Москве. Вопрос: в каком ресторане это все было? И в какой соцсети я опубликовала этот пост? Все пишут, что я что-то где-то опубликовала, а потом это стерла. Немножко выглядит это комично. Заказная фальшь», – отметила Столье, передает радиостанция «Говорит Москва».

Она сообщила, что планирует подать в суд в понедельник, 4 марта.

«Очень сильно раздражать начали вот это бесполезные и дешевые новости. Я не знала, что значит слово «нищеброды». Это вообще не мое слово, я его никогда в жизни не употребляла в своем лексиконе и даже не знаю, что оно значит», – заявила Столье.

Она отметила, что этот скандал может быть связан с исками в отношении бывшего супруга.

«У меня сейчас суды касаемо детей. Я догадываюсь, кто мог сделать такой заказ. У меня отсутствуют доказательства. Могу только догадываться. А кому еще такое надо», – заключила Столье.

Ранее телеканал «Москва 24» привел цитату экс-супруги Южилина, в которой та якобы заявила, что «нищебродам не место в дорогих ресторанах».