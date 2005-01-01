В Крыму отреагировали на требования «Нафтогаза» по компенсации за активы полуострова

Зампред комитета парламента Крыма Юрий Гемпель заявил, что требования «Нафтогаза» о возмещении убытков за потерю крымских активов ничем не обоснованы и выглядят некорректно.

«Эти требования переходят все мыслимые границы. Об этом с их стороны говорить совершенно не корректно. Крым вернулся в состав Российской Федерации по результатам волеизъявления народа, поэтому государственное имущество стало народным достоянием. В связи с этим этот иск и требования не имеют под собой никаких оснований», – пояснил Гемпель, передает РИА «Новости».

По его словам, украинская сторона по каким-то причинам не вспоминает об ущербе, нанесенном Крыму за время его нахождения в составе Украины.

В пятницу глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что украинская сторона получила «позитивное» решение арбитражного трибунала в Гааге по иску против России о взыскании ущерба в связи с утерей активов в Крыму.

Позднее топ-менеджер украинской компании Юрий Витренко заявил, что «Нафтогаз» планирует потребовать от России «возвращения» 8 млрд долларов.