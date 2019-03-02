Глава внешнеэкономического ведомства КНДР отправился на переговоры в Москву

Министр внешнеэкономических дел КНДР Ким Ен Чжэ вылетел в Москву для участия в заседании межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщило посольство России в Пхеньяне.

Ожидается, что министр, который длительное время работал послом КНДР в России, примет участие в девятом заседании межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, передает ТАСС.

В ходе предстоящего мероприятия стороны детально рассмотрят итоги российско-корейского взаимодействия за прошедший год, обсудят совместные усилия по созданию надежной системы взаимных расчетов в рублях, формированию условий для расширения номенклатуры поставляемых товаров, продвижению ряда инфраструктурных проектов.

Российское посольство подчеркнуло, что вся работа выдержана в строгом соответствии с обязательствами, которые Россия приняла на себя в рамках резолюций СБ ООН.

Ранее российский посол в северокорейской столице Александр Мацегора заявил о наличии принципиальных договоренностей о переброске газа и электроэнергии из России в Южную Корею через КНДР.

Напомним, в июне прошлого года Газпром возобновил переговоры с Южной Кореей по газопроводу через КНДР. Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала об идее строительства российского газопровода в Южную Корею.