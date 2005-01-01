Газпром возобновил переговоры с Южной Кореей по газопроводу через КНДР

Российская компания «Газпром» возобновила переговоры с Южной Кореей о строительстве газопровода через северокорейскую территорию, сообщил зампред правления газового гиганта Виталий Маркелов.

«На сегодняшний день ситуация политическая уже несколько иная, и южнокорейская сторона обращалась к Газпрому относительно возобновления данного проекта», – приводит его слова ТАСС.

Он сообщил, что уже прошла серия переговоров по поводу этого проекта. Обсуждение вопроса продолжается.

В свою очередь зампред правления Газпрома Александр Медведев сообщил, что компания не исключает вариант покупки газа с проектов Роснефти на Дальнем Востоке. «В проекте («Сахалин-1»), помимо ценовых условий, есть ряд ключевых параметров, которые имеют экономическое содержание и не могут не влиять на коммерческие условия потенциальных поставок – это и время начала поставок, и профиль этих поставок, возможный срок поставок», – сказал он.

«Кроме того, помимо газа с «Сахалина-1» в орбиту переговоров могут быть включены проекты Роснефти на Дальнем Востоке и, соответственно, что потребителем может стать не только «Сахалин-1», – добавил Медведев.

По его словам, Газпром рассчитывает завершить переговоры с Роснефтью о покупке газа до принятия инвестиционного решения по расширению проекта «Сахалин-2».

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала об идее строительства российского газопровода в Южную Корею.