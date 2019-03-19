На Украине для воевавшего за ДНР бразильца запросили 14 лет лишения свободы

В Днепропетровской области для гражданина Бразилии, воевавшего на стороне ДНР, прокурор запросил 14 лет лишения свободы.

Рафаэля Маркуса Лусваргхи обвиняют в участии в террористических организациях и не предусмотренных законом вооруженных формированиях, говорится на сайте прокуратуры Киева.

Сам обвиняемый отрицает свою принадлежность к террористическим организациям, признавая только участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований. Сообщается, что срок ареста Лусваргхи продлен до 16 мая 2019 года.

Лусваргхи, воевавший на стороне ДНР и ЛНР, был захвачен украинскими силовиками в плен. С октября 2016 года находится в СИЗО Украины.