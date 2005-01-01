Эксперт: Назарбаев займет более значимое место, чем занимал Дэн Сяопин в Китае

«Это зачтется и на мировых фондовых рынках, и в международной политической игре. Казахстан подтвердил статус демократической страны, где созданы условия для конституционной передачи власти», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Юрий Солозобов, комментируя добровольную отставку казахского президента Назарбаева.

«Подготовка к транзиту шла давно, прошла реформа конституции, недавно последовал запрос Нурсултана Назарбаева в конституционный совет об уточнении условий прекращения президентских полномочий. И конституционный совет разъяснил, что президент может добровольно покинуть свой пост», – пояснил директор по международным проектам Института национальной стратегии Юрий Солозобов.

Ранее в конституции Казахстана подразумевалось, что основаниями для отставки могут быть только болезнь, неспособность президента исполнять свои обязанности или импичмент – то есть недостойные для политика основания, подчеркнул эксперт. «Но Нурсултан Абишевич – не просто политик, он крупнейший политический деятель мирового уровня. Его задача – оставить свой вклад в истории», – отмечает Солозобов.

«Теперь же произошел фактически беспрецедентный случай добровольной спокойной передачи власти в крупной стране», – полагает Солозобов.

Что касается статуса Назарбаева после ухода с президентского поста, то у него, еще с 2010 года есть статус лидера нации – Елбасы, напомнил эксперт. «Это записано в конституции, – подчеркнул Солозобов. – И если говорить о казахстанской политической культуре, ментальности, то я считаю: не надо сравнивать его даже с Дэн Сяопином в Китае или с Ататюрком в Турции. У него есть исконно казахское наименование Ата-Казах – «отец всех казахов».

Ранее во вторник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в обращении к жителям страны объявил об уходе в отставку.

«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», – сказал Назарбаев в обращении к жителям страны, передает ТАСС.

Напомним, месяц назад Назарбаев сменил премьер-министра страны. Эту должность занял 53-летний Аскар Мамин. Многие эксперты предполагали, что именно Мамина он предложит в качестве своего преемника. Однако, вопреки ожиданиям, Назарбаев назвал «человеком, которому мы можем сегодня доверить управление Казахстаном» спикера сената парламента 65-летнего Касыма-Жомарта Токаева.

Отметим, что Токаев в любом случае должен исполнять обязанности президента до выборов. Как напоминает РИА «Новости». последние выборы в Казахстане прошли в 2015 году. Полномочия Назарбаева заканчивались в 2020 году.