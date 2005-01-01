Захарова высмеяла Порошенко за отказ «идти на рыбалку» с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила над словами украинского лидера Петра Порошенко о нежелании «варить кашу» или «идти на рыбалку» вместе с Россией.

«Видимо, его уже за рыбой посылают», – передает слова Захаровой «Лайф»

Высказывание Порошенко высмеяли и в соцсетях. Многие предположили, что президент Украины таким образом пожаловался на то, что снова не смог дозвониться до Владимира Путина, передает РИА «Новости».

«Вот, оказывается, для чего он домогался звонками Путину, чтобы сказать, что не будет с ним варить кашу», – написал @ltkh44.

Другие заметили, что Порошенко уже «заварил кашу» на Украине, и теперь важно, кто будет ее «расхлебывать».

«Петя так далек от политической кухни, что сам признается в том, что его даже к плите не подпускают», – заметил @MaikYak.

Ранее Порошенко, комментируя слова Путина о невозможности «сварить кашу» с нынешним руководством Украины, заявил, что сам не собирается «варить кашу» или «бегать на рыбалку» с Россией.