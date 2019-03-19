Гидрометцентр предупредил о сильных морозах в апреле

В ряде регионов России в апреле ожидаются морозы до минус 20 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

Последние крепкие морозы прогнозируются, главным образом, в северных регионах, например, Якутии, где ночные температуры могут достигнуть -30 градусов, передает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

При этом отмечается, что для северных территорий в целом апрель будет теплым. В таких регионах, как Республика Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, Таймыр, север Туруханского района Красноярского края, северо-восток Якутии и Чукотка, температура воздуха превысит норму на градус и более.

На севере Центральной России минимальные температуры составят от -5 до -10 градусов, на юге центральных регионов днем прогнозируется 9-14 градусов днем и от 1 до 6 градусов ночью. В южных регионах страны, например, Краснодарском крае, дневная температура может достигнуть 17 градусов, при похолоданиях – до -2 градусов.

В Москве апрельские температуры будут выше нормы: cреднесуточная температура воздуха в столице составит 5,8 градуса. К концу месяца синоптики обещают уже 10 градусов тепла.

Также отмечается, что ниже нормы температура ожидается только в прибрежных районах центральной части и на севере Хабаровского края.

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