Глава ЛУКОЙЛа предложил вернуть алкоголь на АЗС

Разрешение АЗС снова продавать слабоалкогольные напитки поможет сгладить скачки цен на бензин, заявил глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

По словам Алекперов, как правило, вокруг каждого заправочного комплекса на трассе продают некачественный алкоголь, и этот вопрос «лучше это систематизировать», передает ТАСС.

Он добавил, что такая мера «повысит маржинальность розничного рынка, чтобы покрыть и устранить пики скачков цены, которые происходят».

Алекперов убежден, что цены на топливо в России в 2019 году могут вырасти только в пределах инфляции.

Также глава ЛУКОЙЛа назвал продуктивными переговоры нефтяников с правительством по стабилизации цен на бензин: «Нас слышат, поэтому я не думаю, что цена будет резко расти».

«То есть стабильность цен на 2019 год будет обеспечена», – отметил он.

Напомним, в октябре 2018 года сообщалось, что в России могут разрешить продавать алкоголь на АЗС.

В феврале вице-премьер Дмитрий Козак отмел возможность «ухода в свободное плавание» расценок на моторное топливо.