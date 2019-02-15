Козак пообещал контроль за ценами на топливо

Вице-премьер Дмитрий Козак отмел возможность «ухода в свободное плавание» расценок на моторное топливо.

По словам политика, который курирует в правительстве топливно-энергетический комплекс, существуют механизмы регулирования цен на топливо без заключения новых соглашений с нефтяными компаниями.

«Мы постараемся сделать все, чтобы соглашения больше не заключать. Сегодня работает механизм отрицательного акциза, который позволяет нам балансировать внутренний и внешний рынок на моторное топливо. Представляется, что больше ручной режим, заключение индивидуальных соглашений не потребуется», – сообщил Козак РИА «Новости».

На вопрос о возможном ценовом росте Козак уточнил: «В пределах инфляции».

Ранее Росстат сообщал, что расценки на дизельное топливо за минувшую неделю снизились на 0,1%, при этом цены на бензин практически не изменились.