В комитете по этике РФС рассказали о наказании для Погребняка

Обращение по поводу слов футболиста Павла Погребняка о темнокожих футболистах в сборной еще не дошло до комитета по этике РФС, сообщил глава комитета Семен Андреев, но он перечислил, каким может быть наказание.

«Ждем, пока ничего не поступило. Полномочия на то, чтобы подать это обращение, есть у президента РФС, исполкома и бюро исполкома РФС, а также президентов российских футбольных лиг – Российской премьер-лиги, Футбольной национальной лиги, Профессиональной футбольной лиги и Ассоциации мини-футбола России», – пояснил Андреев, передает ТАСС.

Он добавил, что срока давности для подачи обращения в комитет не предусмотрено, но, согласно общей практике, они поступают в течение недели или 10 дней после инцидента.

Андреев пояснил, что комитет после поступившего обращения приглашает виновника или представителя клуба, проводится обсуждение и выносится решение, которое игрок может обжаловать в течение трех дней.

«Наказания могут быть различными – замечания, денежный штраф, может быть и то, и другое, может быть дисквалификация, в зависимости от степени нарушения», – отметил он.

Между тем президент РФС Александр Дюков назвал высказывание футболиста некорректным.

«РФС не приемлет проявления расизма. Было неожиданно услышать это от Павла, я его знаю давно, никогда не слышал (чего-либо подобного). Комитет по этике в ближайшее время даст оценку этому», – сказал Дюков, передает РИА «Новости».

В составе сборной России Погребняк выступал с 2006 по 2012 год, сыграв 33 матча и забив восемь мячей. Ари получил российский паспорт в июле 2018 года, игрок дебютировал за сборную России 15 ноября в товарищеском матче против команды Германии (0:3). Всего нападающий провел за сборную России два матча.

Напомним, Погребняк в интервью заявил, что ему смешно, когда за российскую сборную выступают темнокожие футболисты. При этом он в целом выступил против натурализации.