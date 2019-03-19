Массовое отравление газом произошло в подмосковном Чехове

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19 марта, вторник | Последнее обновление — 12:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Запланирована первая стрельба «Цирконом» с подлодки
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Как долго продлится укрепление рубля
Будущий канцлер единой Европы грозит остановить «Северный поток – 2»
Как и зачем меняется структура российской армии
США насаждают марионеток в руководстве Прибалтики
В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект
В Крыму был сделан выбор судьбы России
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Множество моих знакомых – чиновники, креативный класс и бизнесмены – рассуждали, что лучше потерять Крым, чем возможность ездить за границу отдыхать, и курс доллара/евро куда важнее. Это все такая большая отечественная традиция. Подробности...
Украинский национализм выдыхается
Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинский национализм москвоцентричен. Отнимите у него Москву, и у него не останется ни смысла жизни, ни идентичности, ни даже лозунгов. Можно, конечно, переключиться на поляков. Но, как говорил Остап Бендер, «не будет того эффекта». Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Стюардесса по имени ЖЖ
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
В сравнении с нынешними блиц-мордобоями, детали которых забываются уже на следующий день, столкновения в ЖЖ выглядели как полноценные битвы на двуручных мечах. Если уж попал по противнику, то от души и конкретно. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
«Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»
«Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)Подробности...
В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей
Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в СетиПодробности...
Отчеканены пять рублей с Крымским мостом
Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с РоссиейПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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