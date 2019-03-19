Массовое отравление газом произошло в подмосковном Чехове

В подмосковном Чехове трое детей и четверо взрослых отравились бытовым газом, сообщил представитель экстренных служб региона.

По словам источника, «в результате утечки бытового газа отравление получили семь человек, в том числе трое детей», пострадавшие доставлены в больницу, передает РИА «Новости».

Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, весной 2018 года в Уфе пять сотрудников ресторанного комплекса отравились неизвестным газом в колодце.