В уфимском ресторане погибли пять человек

В Уфе пять сотрудников ресторанного комплекса отравились неизвестным газом в колодце, куда спустились, чтобы помочь упавшему коллеге, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Сотрудник ресторанного комплекса, «производя работы на территории объекта, упал в колодец, который является частью канализационной системы ресторана», передает ТАСС.

К нему на помощь поспешили коллеги, спустившись в колодец.

«По имеющейся информации, в колодце могло произойти скопление неустановленного газа, непригодного для дыхания, в результате чего сотрудники комплекса потеряли сознание», – следует из сообщения мэрии Уфы.

Сотрудники скорой и Управления гражданской защиты прибыли на место происшествия в течение 10 минут и приступили к спасательной операции, однако спасти удалось лишь одного человека.

Администрация города выразила соболезнования родным и близким погибших.

Начато расследование, к которому подключилось Управление гражданской защиты. При муниципалитете также будет создана комиссия для выяснения обстоятельств трагедии.

На месте ЧП работает следственная группа, сотрудники СК и криминалисты «устанавливают все обстоятельства произошедшего», сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Башкирии Светлана Абрамова.