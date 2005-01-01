МИД ответил ЕС и НАТО на заявления по Крыму и Севастополю

В МИД России призвали Евросоюз и НАТО перестать заниматься политиканством и прислушаться, наконец, к голосу крымчан, признав сделанный населением Крыма и Севастополя демократический выбор – вернуться в свой родной дом, в состав Российской Федерации.

«Пять лет назад жители Крыма и Севастополя по итогам демократического волеизъявления приняли судьбоносное решение – восстановить историческую справедливость и вернуться в свой родной дом, в состав Российской Федерации. Проголосовав за свое будущее и будущее своих детей, крымчане показали всему миру, что такое настоящая, а не фиктивная демократия», – говорится в заявлении МИД России на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что с тех пор проделана и продолжается колоссальная работа, с тем чтобы завершить интеграцию полуострова в общее политическое, социально-экономическое и правовое пространство России.

«Решена проблема электроснабжения: построены и введены в строй ТЭС большой мощности. Обеспечено транспортное сообщение с материковой частью Российской Федерации: по сооруженному в рекордно короткие сроки Крымскому мосту в прошлом году начато автомобильное движение, до конца текущего года будет налажено регулярное железнодорожное сообщение. Возрос пассажиропоток с введением в эксплуатацию нового терминала международного аэропорта Симферополя. Ведется строительство автомагистрали федерального значения «Таврида». Решаются вопросы надежного снабжения региона пресной водой. В этих целях запущено 100 км новых трубопроводов, к 2020 г. завершится создание «многониточных» водоводов для пополнения Северокрымского канала и преодоления последствий его перекрытия Украиной. Ускоренными темпами строятся социальные объекты, школы, детские сады, больницы», – отметили в МИД России.

Однако, как констатировали в ведомстве, «ЕС и НАТО это малоинтересно».

«О полном непонимании настроений крымчан свидетельствуют абсурдные заявления о том, что получение гражданства России и призыв в Вооруженные Силы Российской Федерации были «навязаны» жителям полуострова», – подчеркнули в МИД России.

«Не приходится удивляться поэтому, что ЕС и НАТО закрывают глаза на действия киевского режима и украинских националистов по перекрытию водо- и энергоснабжения Крыма. Продолжают пытаться «наказать» крымчан за сделанный ими выбор, придумывать все новые неизбирательные дискриминационные меры, идущие в разрез с нормами международного права и ущемляющие права жителей полуострова», – отметили в ведомстве.

«Хотелось бы, чтобы в ЕС и НАТО перестали заниматься политиканством и прислушались, наконец, к голосу крымчан. Пора признать сделанный населением Крыма и Севастополя демократический выбор и обратить внимание на позитивные изменения в его жизни в составе Российской Федерации, как это уже сделали многочисленные неангажированные представители общественных и политических кругов западных стран. Очередная годовщина воссоединения Крыма с Россией – хороший повод для этого», – заметили в министерстве.

Напомним, в понедельник НАТО выступило с заявлением в связи с пятилетием воссоединения России и Крыма, в котором предложило «вернуть» полуостров Украине.

Днем ранее Евросоюз распространил заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини в связи с пятилетием референдума в Крыму.