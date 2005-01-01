В НАТО призвали Россию «вернуть» Крым

НАТО выступило с заявлением в связи с пятилетием воссоединения России и Крыма, в котором предложило «вернуть» полуостров Украине.

«Мы осуждаем продолжающееся и широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму и обеспокоены усилиями и заявленными планами России по дальнейшему усилению военной мощи в Черноморском регионе», – передает РИА «Новости» заявление НАТО.

Альянс не признает воссоединение России и Крыма, говорится в документе.

«Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине», – заявили в НАТО.

Кроме того, говорится, что к «обычному ведению дел» нельзя вернуться, пока Россия не пойдет в своих действиях на «четкие, конструктивные изменения, свидетельствующие о соблюдении международного права, международных обязательств».

Также НАТО осуждает строительство Россией моста через Керченский пролив, передает ТАСС.

Содержится в заявлении и обвинение в адрес Москвы в якобы «неоправданном применении военной силы против украинских кораблей и военно-морского персонала вблизи Азовского моря и Керченского пролива в ноябре 2018 года».

«В соответствии с резолюцией 73/194 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 17 декабря 2018 года мы призываем Россию безоговорочно освободить задержанных украинских членов экипажа, вернуть захваченные суда и выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и предоставив свободу судоходства», – заявили в НАТО.

Ранее с похожим заявлением выступил Евросоюз, в котором подчеркнул непризнание итогов референдума в Крыму.