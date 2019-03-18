Контроль над диппредставительствами Венесуэлы в США перешел к сторонникам Гуайдо

Представители венесуэльской оппозиции получили доступ к зданию военного атташата Боливарианской Республики в Вашингтоне и еще к двум зданиям дипломатического представительства Венесуэлы в США.

О получении контроля над тремя зданиями в Соединенных Штатах объявил «временный поверенный в делах Венесуэлы в США» Карлос Веккьо, назначенный лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, передает ТАСС.

По словам Веккьо, здание военного атташата Венесуэлы в Вашингтоне «находится в собственности» оппозиции. «Мы позднее объявим СМИ, на каких условиях мы получили доступ к этим зданиям», – приводит слова Веккьо Reuters.

При этом Веккьо отметил, что к главному зданию посольства Венесуэлы в Вашингтоне доступа у оппозиции нет.

«Мы хотели бы получить контроль над главным зданием посольства здесь, в Вашингтоне», – подчеркнул сторонник Гуайдо.

«Мы продолжим предпринимать необходимые для этого шаги вместе с Госдепартаментом США», – подчеркнул представитель венесуэльской оппозиции.

Ранее Гуайдо заявил о получении контроля над нефтяной компанией Citgo, чьим основным акционером является венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA.