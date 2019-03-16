Гуайдо заявил о получении контроля над нефтяной компанией Citgo

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что якобы получил контроль над нефтяной корпорацией Citgo, чьим основным акционером является венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA.

Гуайдо написал в Twitter, что официальные власти Венесуэлы якобы хотели «украсть все», однако оппозиции удалось получить контроль над Citgo и «лицензию на продолжение работы компании».

Он также вновь призвал народ выйти на акции протеста, намеченные на субботу.

Напомним, в январе Гуайдо заявлял о намерении венесуэльской оппозиции сменить руководство государственной нефтедобывающей компании PDVSA и ее американского подразделения Citgo.

Тогда же минфин США ввел санкции против PDVSA.