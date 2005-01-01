Порошенко анонсировал строительство завода по призводству ядерного топлива

Президент Украины Петр Порошенко сказал, что Украина будет иметь собственный завод по производству ядерного топлива, который будет находиться в структуре государственного «Энергоатома».

«Следующим шагом должно стать обеспечение наших АЭС собственным ядерным топливом – мы должны построить собственный завод по производству ядерного топлива в составе НАЭК «Энергоатом», – заявил украинский президент, пишет пресс-служба «Энергоатома» в Facebook.

Порошенко отметил, что украинские атомщики наконец избавились от «русского мира», а «Энергоатом» за последние 5 лет поднял производство электроэнергии до 58%.

«Это реальная командная работа украинских атомщиков с одновременным обеспечением надлежащего уровня ядерной и радиационной безопасности АЭС», – сказал украинский лидер.

Для развития атомной энергетики Украина должна достроить энергоблоки на Хмельницкой АЭС и реализовать проект «Энергетический мост», сообщил Порошенко. На реформированном рынке электроэнергетики, по словам президента, «Энергоатом» будет самым большим выгодоприобретателем.

В 2018 году основные поставки ядерного топлива на Украину шли из России. Украина приобрела у российского «ТВЭЛ» топлива на сумму 523 млн 151 тыс. 400 долларов.

Ранее Порошенко заявил, что Украина больше не зависит от «шантажа России» в атомной энергетике и газовой сфере.