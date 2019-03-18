Порошенко объявил Украину «свободной от шантажа России» в сфере энергетики

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна больше не зависит от «шантажа России» в атомной энергетике и газовой сфере.

«Мы избавились от шантажа России в атомной энергетике. Мы преодолели газовый шантаж России», – передает его слова ТАСС.

Он заявил, что украинская атомная энергетика долгое время «вращалась исключительно в российской орбите», и Россия якобы «использовала» эту зависимость, чтобы «шантажировать не только «Энергоатом», а всю украинскую энергетику». Он также назвал «петлей на шее Украины» газовые соглашения с Россией от 2009 года.

Гарантом энергетической безопасности и развития экономики Украины он называет атомную энергетику, а в подтверждение своих слов привел данные о том, что в 2014 году доля АЭС в выработке электроэнергии составляла 47-48%, а сегодня – 54-58%.

Порошенко также выделил постепенный отказ Украины от российского ядерного топлива. По его словам, уже шесть из 13 имеющих в стране атомных энергоблоков (46% всей атомной генерации), работают на американском топливе. Следующим стратегическим шагом он назвал создание собственного завода по производству ядерного топлива в составе компании «Энергоатом». Кроме того, Порошенко заявил о намерении построить централизованное хранилище для отработавшего ядерного топлива с украинских АЭС. Строительство ведется с 2017 года за счет американского кредита в размере 250 млн долларов.

Между тем, на прошлой неделе глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что при импорте газа на Украину из Европы действует коррупционная схема. Он рассказал, что это российский газ, который на Украине «доходил до Вельке Капушаны в Словакии и возвращался назад».