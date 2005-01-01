Россия признала Македонию под новым названием

В Министерстве иностранных дел России заявили, что признают Македонию под новым названием «Республика Северная Македония».

«19 февраля 2019 года в Посольство России в Скопье поступила нота МИД Республики Македонии с уведомлением об изменении официального названия этого государства на «Республику Северную Македонию». Российская Федерация признает эту страну под новым наименованием «Республика Северная Македония», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

Переименование Республики Македония в Северную Македонию вступило в силу вступило в силу в феврале.

Переименование в Северную Македонию открыло стране пут в НАТО.