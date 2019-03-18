В Кремле прокомментировали ситуацию со спасением косаток

Для сохранения жизни косаток и белух в центре передержки на Дальнем Востоке делается все необходимое, вопрос находится на контроле у президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, есть «определенные проблемы» с определением дальнейшей судьбы косаток и белух, сейчас этим вопросом занимаются многие специалисты. Песков указал, что стала ясна неприемлемость позиции о свободе косаток, так как «без мер по адаптации и реадаптации к диким условиям большая часть этих животных может погибнуть», передает ТАСС.

Он добавил, что для освобождения животных нужно «выбрать правильный сезон».

«Делается все, что необходимо с тем, чтобы сохранить жизнь этим китообразным», – заверил Песков, отметив, что Путину пока не докладывали о письме общественных деятелей из разных стран с призывом выпустить косаток и белух из центра передержки, но пообещал, что эта информация будет доведена до президента страны.

«Этот вопрос в целом находится на контроле у президента, президент прекрасно осведомлен о том, что происходит», – подчеркнул представитель Кремля. Также он отметил, что в Кремле высоко ценят интерес общественности к этой теме.

Ранее стало известно, что группа известных деятелей кино и музыкантов из разных стран мира, а также королева Иордании Нур аль-Хусейн подписали письмо властям России, в котором просят вернуть косаток и белух из бухты Средняя в Приморье в Охотское море, передает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрия Лисицына.

Среди подписантов – Илья Лагутенко, лидер группы «Мумий Тролль», певица Сати Казанова, супермодели Наталья Водянова и Даутцен Крез (Victoria's Secret), актеры Риналь Мухаметов, Юрий Колокольников, актриса и режиссер Юлия Ауг, кинорежиссер Ольга Зуева, актеры Эдвард Нортон и Марк Руффало, актриса Кристин Дэвис, режиссеры Габриэла Каупертвейт и Луи Психойос.

«Мы обращаемся к Вам с просьбой предпринять важные действия для благосостояния этих животных, пока они находятся в морских вольерах. Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что жизни этих китов находятся под угрозой, и им необходима незамедлительная помощь. Пожалуйста, рассмотрите вопрос о расширении их вольеров и/или о сооружении дополнительных структур с целью уменьшения скученности животных, а также продумайте планы теплоизоляции вольеров», – говорится в тексте письма.

Кроме того, в обращении к властям содержится просьба помочь вернуть косаток и белух в их родные популяции в Охотском море, этот вопрос предлагается обсудить с российскими учеными и НКО.

«Это важный момент для России на мировой арене. Мир ждет счастливого окончания этой трагической и печальной ситуации. Еще раз благодарим вас за все, что вы уже сделали, и просим принять меры для защиты этих великолепных российских китов», – отмечается в письме.

Напомним, на прошлой неделе консилиум ученых решил на три-четыре месяца оставить косаток и белух в приморской бухте Средняя.

В бухте Средняя в специальном центре передержки находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток и несколько десятков белух. Возбуждено уголовное дело. Президент Путин поручил решить судьбу косаток.