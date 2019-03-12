Ученые решили временно оставить косаток в приморской бухте Средняя

Консилиум ученых решил на три-четыре месяца оставить косаток и белух в приморской бухте Средняя, сообщил директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин.

Колончин сообщил на брифинге в Росрыболовстве по итогам консилиума, что, по мнению ученых, «самое раннее, когда можно провести мероприятия по перевозу или перемещению их (косаток и белух – прим. ВЗГЛЯД) в другое место – это июнь-июль», то есть через три-четыре месяца, передает РИА «Новости».

Существует высокая вероятность, что в десятидневный срок учеными будет дана рекомендация, согласно которой бухта Средняя будет признана наиболее подходящим для животных местом.

В состав консилиума ученых, принявшего решение, вошли вице-президент РАН Андрей Адрианов, директор Института проблем экологии и эволюции РАН Вячеслав Рожнов, профессор Дальневосточного федерального университета Надежда Христофорова, академик РАН Петр Бакланов, исполнительный директор «Российского национального комитета содействия программе ООН по окружающей среде» Виктор Усов, а также руководство и научные сотрудники Национального научного центра биологии моря (Дальневосточное отделение РАН) и Тихоокеанского филиала «ВНИРО» («ТИНРО»).

Напомним, в бухте Средняя в специальном центре передержки находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток и несколько десятков белух. Возбуждено уголовное дело.

В феврале президент России Владимир Путин поручил решить судьбу косаток в центре передержки в Приморье.

Свою поддержку также высказывали знаменитости: актер Леонардо Ди Каприо выступил за скорейший выпуск животных из «китовой тюрьмы», присоединившись к просьбе актрисы Памелы Андерсон, которая ранее обратилась к российскому лидеру с открытым письмом.

Кроме того, сын известного океанографа Жака-Ива Кусто, исследователь океанов Жан-Мишель Кусто заявил, что хочет помочь в выпуске косаток и белух из бухты Средняя.

Тем временем в Кремле решил взять проблему косаток в Приморье под свой контроль.