В России ответили ученым НАСА по поводу сближения астероида с Землей

Руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов назвал астероид EA2, который, по данным НАСА, пролетит от Земли на расстоянии чуть ближе, чем орбита Луны, неинтересным для профессиональных астрономов.

Тела размером от 10 до 60 метров пролетают ближе, чем орбита Луны, по десять раз в год. Это крупные тела, а мелкие летят еще чаще. Это самая обычная вещь, рядовое событие. Если бы пролетел в 20 тыс. км, это было бы интересно, это близко», – передает слова Шустова РИА «Новости».

Ученый отметил, что важность таким событиям придают лишь СМИ, которым нужен информационный повод для публикаций.



Ранее НАСА предупредило, что астероид максимально сблизится с нашей планетой 22 марта.