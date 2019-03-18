Саакашвили покидает пост лидера грузинской партии

Скрывающийся от грузинского правосудия в Амстердаме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил в соцсетях, что покидает пост председателя своего «Единого национального движения», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Он объяснил это тем, что не имеет возможности приехать в Грузию. Саакашвили видит на посту партийного лидера бывшего министра иностранных дел Григола Вашадзе, который баллотировался в президенты минувшей осенью, но проиграл выборы. При этом, по словам экс-президента, новый лидер должен быть избран путем электронного голосования членов «Нацдвижения» и активистов.

«Мы не должны останавливать нашу борьбу ни на день. Чтобы нести знамя партии, нужен лидер на месте», – заявил Саакашвили, заочно осужденный на родине на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и превышение полномочий.

Как отмечает экс-президент Грузии, «националы» сегодня насчитывают 400 тыс. человек. Он сообщил, что вскоре будет создана специальная аппликация для мобильных телефонов, что позволит избрать лидера партии таким голосованием.