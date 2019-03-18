Медведчук раскритиковал разрыв Украиной договора о дружбе с Россией

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук навал решение украинских властей разорвать договор о дружбе с Россией ошибкой, которая может грозить Киеву непредсказуемыми последствиями.

Медведчук подчеркнул, что теперь Украина станет единственной страной в Европе, не урегулировавшей границы с соседним государством, передает РИА «Новости».

«Главное, что было в большом договоре, – это гарантирование признания территориальной целостности и границ между Россией и Украиной. Так вот этого мы сами себя лишаем», – констатировал председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в эфире телеканала «112 Украина».

По его мнению, разрыв договора может грозить Киеву непредсказуемыми последствиями.

Политик также отметил, что работающие в России украинцы, которые не нашли работы на Украине, после прекращения действия договора останутся без защиты, так как «изменится статус правовой защиты этих людей».

Ранее Медведчук констатировал улучшение отношения украинцев к России.