Самолет ВВС США провел разведку над Чукоткой

Американский самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу.

Как сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter, американский военный самолет с бортовым номером 61-2670 зафиксировали в зоне действия приемников городов Анадырь и Певек в Чукотском автономном округе на высоте 11,2 километра.

Boeing ОС-135B не предназначен для применения оружия. Воздушное судно прошло международное освидетельствование с участием Москвы, что исключает использование техники, не предусмотренной договором.

14 марта американский наблюдательный самолет зафиксировали в зоне действия приемника Читы, а днем ранее его заметили в районе Комсомольска-на-Амуре на высоте 10,7 километра.