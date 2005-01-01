Блогеры возмутились поведением Киркорова и Баскова в Ташкенте

В Сети отреагировали на видеозапись с эстрадными певцами Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым, где артисты приехали в Ташкент

Киркоров и Басков прибыли в Узбекистан, чтобы выступить на открытии ледового дворца «Хумо Арена».

Издание Ura.ru отметило, что оба певца, предположительно, были в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого «стали вести себя вызывающе».

«Никакого дебоша не было. Вели себя достойно. Не строили из себя недотрог», – написал пользователь YouTube Адил Артик в комментариях под видео с Киркоровым и Басковым.

«Такой бордель в этом шоубизнесе! Одни проститутки и пендосы», –возмутился Meikl Redulin

«Клоуны», – поделилась мнением Наталья Кузьмичева.

«Ну почудили они, и что, захотелось им так, расслабились мужики, а то там все прям такие положительные», – задалась вопросом Людмила Масензова.