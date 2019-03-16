Фестиваль «Крымская весна» произвел сильное впечатление на его гостей

Взгляд
16 марта, суббота  |  Последнее обновление — 17:18  |  vz.ru
Разделы

Как Крым строит свой бизнес в России

Симферопольский бизнесмен признался, что открытие завода по розливу питьевой воды – это была его детская мечтаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бизнес в Крыму после воссоединения с Россией претерпел серьезные изменения в правовом поле. Однако предпринимательство стало одной из точек роста крымской экономики, о чем в украинский период полуостров мог только мечтать. Крымские бизнесмены рассказали, с какими трудностями столкнулись и какие возможности открыли для себя за эти годы.  Подробности...
Перейти а раздел…

Уроженец сербского села Путинцы защитил Севастополь от «правосеков»

Сербский доброволец Деян Берич прославился позднее в ДНР под позывным «Деки»Фото: с личной страницы в соц сети
«Мы тогда патрулировали достаточно обширную территорию. Мой район был в Чернореченском каньоне, в ущелье речки Черной. Там мы и увидели эту подозрительную группу – 11 человек. Я позвонил старшему командиру, дал координаты, отследил их», – рассказал газете ВЗГЛЯД сербский доброволец Деян Берич, вспоминая свою службу в ополчении Севастополя в первые дни «русской весны». Подробности...
Перейти а раздел…

Столицу Гипербореи строят в России

Ковдор в состоянии стать новой туристической Меккой РоссииФото: Юрий Васильев
В ближайшие годы на севере России может появиться еще одна достопримечательность – куда более экзотическая, чем резиденция Деда Мороза в Великом Устюге. В Ковдорском районе Мурманской области – в медвежьем углу, как признают сами жители, – занялись проектом «Ковдор – столица Гипербореи». Цель – наладить туризм, чтобы перестать ходить с протянутой рукой за деньгами на развитие района. Подробности...
Перейти а раздел…

Бойню в новозеландских мечетях устроили поклонники грузинских царей и русских адмиралов

Кровавая бойня в Новой Зеландии вскрыла серьезные процессы в трансформации обществаФото: Mark Baker/AP/ТАСС
В результате атаки террористов на мечети в Новой Зеландии убиты полсотни человек, десятки раненых. Главный исполнитель самого крупного теракта в истории благополучной страны приехал из соседней Австралии, а сам себя считает продолжателем легендарных военачальников, которые громили турок-османов на полях сражений. Какими были истинные мотивы стрелка? Подробности...
Перейти а раздел…

В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
Перейти а раздел…

Семинарист, который стал советским фантастом

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
135 лет назад, 16-го (4-го по старому стилю) марта родился Александр Беляев. Он написал 17 фантастических романов и десятки повестей и рассказов, его называли «русским Жюлем Верном», им восхищался Герберт Уэллс. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Новозеландский террор начался в Сети

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Перед миром остро стоит необходимость пересмотра норм безопасности. История не знает сослагательного наклонения, но если бы стрим-каналы, где велась трансляция, были оперативно заблокированы, пошел бы террорист на преступление? Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Либералы готовы праздновать новый 37-й год

Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
Российская интеллигенция ждет новых репрессий, она пестует исторический параллелизм, в котором идентифицирует себя с жертвами. Пытается подражать им в пассивности и ожидании того, что за ними придут. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие территории хотят отнять у России

    Обсуждение: 5 комментариев

    Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

    Обсуждение: 7 комментариев

    Рекорды и достижения русских женщин

      Перейти а раздел…

      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
      Подробности...

      Отчеканены пять рублей с Крымским мостом

      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
      Подробности...

      Умер актер Владимир Этуш

      В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителям
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Хотели бы вы переехать в Крым?
          • Да

          • Нет

          • Я живу в Крыму

          Соблюдаете ли вы религиозные посты?
          • Да

          • Нет

          Вы боитесь летать на самолетах?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:МИД пообещал ответ России на санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе
            Дальность действия российского ослепляющего оружия решили увеличитьУроженец сербского села Путинцы защитил Севастополь от «правосеков»В Кремле прокомментировали неполадки с GPS-навигацией в МосквеСобрание свердловского обкома КПРФ закончилось скандалом
            Евродепутат раскрыл возможности по борьбе с «Северным потоком – 2»Порошенко нахамил заявившему о бедности пенсионеруКлинцевич рассказал о традиционной глупости в духе УкраиныСтали известны подробности операции Юлии Началовой
            В небе над Красноярским краем заметили неопознанный объект (видео)Состоялся первый полет третьего самолета МС-21-300 (видео)У Кокшенова случился сердечный приступБлогеры отреагировали на украинское предложение взять россиян в рабство

            Главная тема


            Столицу Гипербореи строят в России

            «агрессивные действия»


            В США заявили о победе России в санкционной войне

            «такой «маньяк»


            Беглый украинский депутат рассказал о нездоровой страсти Порошенко

            деньги не пахнут


            Гришковец рассказал о предательстве Шнурова

            Видео

            братья по оружию


            Американские военные справили нужду на главный памятник Латвии

            Трансбалканский маршрут


            Украина сделала все для потери газового транзита

            «коалиция крепка»


            Порошенко обрадовался «триединому удару» по России

            боевая авиация


            Россия вернула в Сирию штурмовики

            полеты Boeing 737 Max


            Авиационный мир сумел поставить американцев на колени

            мировой гегемон


            Ирина Алкснис: Мир на глазах теряет «американскую мечту»

            Лишний вес


            Анна Долгарева: В голодном обществе полнота – признак элитности и богатства

            Закат Европы


            Игорь Мальцев: Тень нацизма встает в Германии в полный рост

            на ваш взгляд


            Хотели бы вы переехать в Крым?

            Фестиваль «Крымская весна» произвел сильное впечатление на его гостей

            16 марта 2019, 17:11

            Текст: Евгений Романов

            Версия для печати

            Проходящий в Москве первый фестиваль «Крымская весна» вызвал массу эмоций у начальника управления туризма министерства курортов и туризма Крыма Ольгу Мацулову. Она объяснила, почему к стенду «Курорты Крыма» москвичи проявили особый интерес. О важности фестиваля рассказал также президент «Опоры России» Александр Калинин.

            Начальник управления туризма министерства курортов и туризма Крыма Ольга Мацулова осталась под сильным впечатлением от фестиваля «Крымская весна», который проходит в Москве.

            «Сегодня как никогда к нашему стенду «Курорты Крыма» на площади Революции проявлен огромный интерес, как со стороны москвичей, так и со стороны гостей города», – сказала Мацулова в разговоре с агентством Regnum.

            По ее словам, санаторно-курортное лечение и оздоровление – одно из уникальных крымских предложений. «Наши природно-лечебные факторы, наши объекты размещения и вообще все, что есть в Крыму, способствует тому, чтобы человек, приезжая к нам, получал заряд бодрости, получал хорошие эмоции и новые впечатления, и заряжался здоровьем на весь год», – заверила она.

            Мацулова добавила, что после воссоединения с Россией туризм в Крыму начал развиваться особенно активно. «За весь 2018 год Крым посетили 6,8 миллионов туристов, это рекордное количество за весь постсоветский период. У нас активно реконструируются санатории, отели, открываются новые объекты размещения, новые туристические маршруты. Сейчас, совместно с Краснодарским краем, Ростовской областью и Севастополем мы развиваем новую туристическую программу «Золотое кольцо Босфорского царства». Кроме того, мы открываем новые кемпинги, формируем новые тропы для активного туризма по Крыму. Мы развиваемся, и у нас далеко идущие планы», – рассказала Ольга Мацулова.

            В свою очередь президент «Опоры России» Александр Калинин отметил, что фестиваль проходит не только в Москве. «Сегодня наши коллеги и в Крыму, и в Севастополе тоже с нами. Если говорить о значении воссоединения с Крымом для нас, для «Опоры России», то сразу после исторического референдума, в конце весны, мы были в Крыму и нашли там очень много друзей, единомышленников», – рассказал Калинин.

            Он напомнил, что сейчас в Крыму около 200 тысяч официально зарегистрированных предпринимателей. Один из них, Дмитрий Борисов, открыл в Симферополе кабельный завод и отель. Другой предприниматель из Керчи, Александр Тишкин, получил заказы на ремонт судов.

            «Или вот, к примеру, Кузенкова Ольга из Ялты, она является одним из известных отельеров. Она не только управляет отелем, но и открыла школу отельеров в Ялте, к ней приходят учиться люди, бизнес ее почти в 3 раза вырос. Олег Кондрашов открыл недавно батутный парк в Симферополе, очень такое известное в Симферополе место, люди туда семьями приходят», – перечислил Калинин.

            По его словам, крымские предприниматели получили огромные рынки сбыта и «Опора России» помогает им выходить на международные рынки. «В результате воссоединения Крыма с Россией местный бизнес получил огромный импульс. Это новые заказы внутри Крыма, поскольку там идет активное инфраструктурное развитие и строительство, в том числе и энергетики. Туристический поток существенно вырос, там по последним данным порядка 7 миллионов человек уже по прошлому году, и туристы конечно же активно тратят деньги. К тому же вступление в «Опору России» помогло малому и среднему бизнесу в работе по всей территории страны, от Владивостока до Калининграда», – подытожил Калинин.

            Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в рамках пятилетия воссоединения Крыма с Россией в Москве с субботы по понедельник проходит фестиваль «Крымская весна». Всего праздник охватит 13 площадок, где открылись выставки фотографий и картин, читают научно-популярные лекции о литературе, истории, географии Крыма, показывают театральные представления, проводят спортивные, кулинарные и музыкальные мероприятия. Инициатором проведения фестиваля выступила Общественная палата России, организатором – правительство Москвы.

            С подробностями программы празднования пятилетия воссоединения Крыма с Россией можно ознакомиться на сайтах крымская-весна.рф и mos.ru.


            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............