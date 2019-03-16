Фестиваль «Крымская весна» произвел сильное впечатление на его гостей

Проходящий в Москве первый фестиваль «Крымская весна» вызвал массу эмоций у начальника управления туризма министерства курортов и туризма Крыма Ольгу Мацулову. Она объяснила, почему к стенду «Курорты Крыма» москвичи проявили особый интерес. О важности фестиваля рассказал также президент «Опоры России» Александр Калинин.

Начальник управления туризма министерства курортов и туризма Крыма Ольга Мацулова осталась под сильным впечатлением от фестиваля «Крымская весна», который проходит в Москве.

«Сегодня как никогда к нашему стенду «Курорты Крыма» на площади Революции проявлен огромный интерес, как со стороны москвичей, так и со стороны гостей города», – сказала Мацулова в разговоре с агентством Regnum.

По ее словам, санаторно-курортное лечение и оздоровление – одно из уникальных крымских предложений. «Наши природно-лечебные факторы, наши объекты размещения и вообще все, что есть в Крыму, способствует тому, чтобы человек, приезжая к нам, получал заряд бодрости, получал хорошие эмоции и новые впечатления, и заряжался здоровьем на весь год», – заверила она.

Мацулова добавила, что после воссоединения с Россией туризм в Крыму начал развиваться особенно активно. «За весь 2018 год Крым посетили 6,8 миллионов туристов, это рекордное количество за весь постсоветский период. У нас активно реконструируются санатории, отели, открываются новые объекты размещения, новые туристические маршруты. Сейчас, совместно с Краснодарским краем, Ростовской областью и Севастополем мы развиваем новую туристическую программу «Золотое кольцо Босфорского царства». Кроме того, мы открываем новые кемпинги, формируем новые тропы для активного туризма по Крыму. Мы развиваемся, и у нас далеко идущие планы», – рассказала Ольга Мацулова.

В свою очередь президент «Опоры России» Александр Калинин отметил, что фестиваль проходит не только в Москве. «Сегодня наши коллеги и в Крыму, и в Севастополе тоже с нами. Если говорить о значении воссоединения с Крымом для нас, для «Опоры России», то сразу после исторического референдума, в конце весны, мы были в Крыму и нашли там очень много друзей, единомышленников», – рассказал Калинин.

Он напомнил, что сейчас в Крыму около 200 тысяч официально зарегистрированных предпринимателей. Один из них, Дмитрий Борисов, открыл в Симферополе кабельный завод и отель. Другой предприниматель из Керчи, Александр Тишкин, получил заказы на ремонт судов.

«Или вот, к примеру, Кузенкова Ольга из Ялты, она является одним из известных отельеров. Она не только управляет отелем, но и открыла школу отельеров в Ялте, к ней приходят учиться люди, бизнес ее почти в 3 раза вырос. Олег Кондрашов открыл недавно батутный парк в Симферополе, очень такое известное в Симферополе место, люди туда семьями приходят», – перечислил Калинин.

По его словам, крымские предприниматели получили огромные рынки сбыта и «Опора России» помогает им выходить на международные рынки. «В результате воссоединения Крыма с Россией местный бизнес получил огромный импульс. Это новые заказы внутри Крыма, поскольку там идет активное инфраструктурное развитие и строительство, в том числе и энергетики. Туристический поток существенно вырос, там по последним данным порядка 7 миллионов человек уже по прошлому году, и туристы конечно же активно тратят деньги. К тому же вступление в «Опору России» помогло малому и среднему бизнесу в работе по всей территории страны, от Владивостока до Калининграда», – подытожил Калинин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в рамках пятилетия воссоединения Крыма с Россией в Москве с субботы по понедельник проходит фестиваль «Крымская весна». Всего праздник охватит 13 площадок, где открылись выставки фотографий и картин, читают научно-популярные лекции о литературе, истории, географии Крыма, показывают театральные представления, проводят спортивные, кулинарные и музыкальные мероприятия. Инициатором проведения фестиваля выступила Общественная палата России, организатором – правительство Москвы.

С подробностями программы празднования пятилетия воссоединения Крыма с Россией можно ознакомиться на сайтах крымская-весна.рф и mos.ru.